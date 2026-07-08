هيئة البث: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل الأربعاء لبحث ملفي إيران ولبنان

القدس / الأناضول

قالت هيئة البث العبرية إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث سيزور إسرائيل اليوم الأربعاء، لبحث ملفات إيران ولبنان وانضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

ونقلت الهيئة الرسمية عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، أن "هيغسيث سيصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس".

وذكرت أن هيغسيث الذي يرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الحالية إلى تركيا، سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات، في مقدمتها ملفي إيران ولبنان، إضافة إلى قضية دخول تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

وأشارت الهيئة إلى أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هيغسيث سيجري زيارة إلى إسرائيل الأربعاء.

وتأتي الزيارة قبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنها ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

كما تأتي غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، ثقته بأن قمة "الناتو" ستصدر قرارا إيجابيا بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف-35"، وذلك خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة.

وقال أردوغان: "ملف مقاتلات إف 35 ليس جديدا، وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات، كما أن السيد ترامب قدّم لنا وعدا بهذا الخصوص".

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.

