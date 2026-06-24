هيئة البث: واشنطن تخلي 28 طائرة وقود من مطار بن غوريون فيما تطالب تل أبيب بإخلاء نحو 20 طائرة إضافية خشية تعطيل الرحلات المدنية خلال الصيف

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أخلت 28 طائرة للتزود بالوقود من مطار بن غوريون الإسرائيلي، فيما تطالب تل أبيب بإخلاء نحو 20 طائرة إضافية خشية تعطيل الرحلات المدنية خلال الصيف.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تنشر 72 طائرة للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، تشغل أكثر من نصف القدرة الاستيعابية لمواقف الطائرات فيه.

وأفادت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الولايات المتحدة أخلت بالفعل نحو 28 طائرة للتزود بالوقود، بينما ترغب إسرائيل في إخلاء نحو 20 طائرة إضافية.

وأكدت أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية تمركزت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

ولفتت الهيئة، إلى أن الولايات المتحدة أبقت هذه الطائرات في إسرائيل استعدادا لأي طارئ أو اندلاع حرب أخرى مع إيران.

والثلاثاء، أفادت قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية الخاصة، بأن الجيش الأمريكي بدأ فعليا تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، بناء على طلب إسرائيلي.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن الخطوة تأتي للحاجة إلى توفير مساحة إضافية وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار، استعدادا لارتفاع حركة الطيران خلال أشهر الصيف.

وأشار المصدران إلى أن هذا التقليص لا يعني خفض الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، موضحين أن الطائرات نُقلت إلى مواقع أخرى لا تزال منتشرة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات المطار قدرت خسائر الإيرادات بنحو 190 مليون دولار.



وحذرت من احتمال ارتفاعها إلى ملياري شيكل (نحو 548 مليون دولار) إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.

وأضافت الصحيفة، أن شركات الطيران الإسرائيلية لجأت إلى إيقاف طائراتها في مطارات أوروبية، ما كبدها خسائر إضافية.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/ الجاري، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.