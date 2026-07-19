أكدت أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة

هيئة البث: واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها ضد إيران أكدت أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر بالمنطقة.

ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأمريكي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران، أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل ردًا إيرانيًا يستهدف إسرائيل".

وأفادت هيئة البث، بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأمريكي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وفي سياق الاستعدادات، ذكرت هيئة البث، أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نقلت خلال الساعات الـ24 الماضية معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية الأمريكية.

وأوضحت أن أكثر من 10 طائرات تزويد بالوقود وصلت إلى إسرائيل قادمة من أوروبا ومن قاعدة العديد في قطر، في إطار التحضيرات لاحتمال تعرض مصالح أمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية.

وكان موقع "واللا" العبري، نقل عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي، لم يسمه، قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة للتزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية ومطار رامون (جنوب).

وأضاف: "إذا كثف الأمريكيون هجماتهم ضد إيران، فسيستدعي ذلك نشر مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في إسرائيل".

وتابع الموقع الإسرائيلي: "في هذه الحالة، قد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب".

وأردف أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت بالفعل إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، ثم سادت فترة تهدئة.

وإلى غاية مساء الأحد، لم تشارك إسرائيل علنا في مواجهة راهنة بين واشنطن وطهران دخلت أسبوعها الثاني، إذ أعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.