هيئة البث الإسرائيلية: انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل ومدير لجنة الانتخابات دان ليفنه يقول إن اللجنة تدرس إجراء فرز الأصوات على الهواء مباشرة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان) ستُجرى في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون تقديم موعدها.

وأضافت الهيئة الرسمية، أن الإعلان الرسمي جاء خلال جلسة لجنة الكنيست التي عقدت، الأحد، حيث أكدت الحكومة أن الانتخابات ستُجرى بموعدها المحدد في 27 أكتوبر المقبل.

بدوره، قال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات، دان ليفنه، إن اللجنة تدرس إجراء فرز الأصوات بشكل يُبث مباشرة، بهدف رفع مستوى الشفافية، وفق الهيئة.

وأشار ليفنه، إلى وجود مخاوف من محاولات للتشكيك في نتائج الانتخابات، دون أن يوجه الاتهام إلى جهة محددة.

وأكد أن إسرائيل "تواجه تهديدات من جهات خارجية وداخلية (لم يسمها) تسعى إلى تقويض الديمقراطية في البلاد"، وفق تعبيراته.

يتبع///