هيئة البث: إصابة محتملة لقاعدة جوية إسرائيلية بقصف إيراني

القدس / الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن صورا جوية التقطها قمر صناعي أمس تظهر احتمال إصابة قاعدة "رامات دافيد" الجوية بشمالي إسرائيل بقصف صاروخي إيراني.

وأضافت الهيئة الرسمية أن "صورة التقطها قمر صناعي أمس (الاثنين) لقاعدة رامات دافيد الجوية أظهرت بقعة سوداء قد تشير إلى احتمال إصابة القاعدة خلال إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين".

وتابعت: "بمقارنة صور الأقمار الصناعية من الموقع نفسه في القاعدة، تبين وجود حظيرة طائرات، بينما تُظهر الصورة الجديدة بقعة قد تدل على إصابة محتملة".

وأردفت: "لا يزال حجم الأضرار غير واضح في هذه المرحلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى جودة الصورة والقيود المفروضة على التصوير فوق القواعد العسكرية في إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة على الشركات التي تقدم خدمات الأقمار الصناعية".

وذكرت الهيئة، أنه "من المتوقع وصول صور بجودة أعلى لاحقًا" دون تفاصيل.

ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظهر الصورة منخفضة الدقة، التي التقطت أمس، وقورنت مع صورة التقطت في 5 يونيو/حزيران، بقعة في موقع الحظيرة".

وأضافت: "لا يزال من غير الواضح ما الذي كان في المبنى الذي تضرر ومدى الضرر، ولا يعلق الجيش الإسرائيلي على التفاصيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة "رامات دافيد" التي "تضم خمسة أسراب، تشمل مقاتلات F-16 وطائرات بدون طيار وتبعد حوالي 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، غالبا ما تكون في مرمى نيران "حزب الله".

ولفتت إلى أن "حزب الله" كان قد نشر في العام 2024 لقطات لطائرة هدهد بدون طيار من القاعدة، حيث يمكن رؤية خزانات الوقود للطائرات، ومقر السرب 109، ومنصة القبة الحديدية، ومخازن الذخيرة، ومقر السرب 157، والحظائر، ومقر السرب 105".

وأضافت: "كما نشر حزب الله صورة لمكتب قائد القاعدة، كاشفا عن تفاصيلها، بالإضافة إلى ذلك، أظهر الفيديو مستودعات إضافية ومقر السرب - السربين 101 و160، والمنطقة الفنية للسرب 193".

وتابعت الصحيفة: "لاحقا، التقطت صور لمساكن الضباط، والحظائر المزعومة لطائرات F-16، وبرج المراقبة، كما أظهرت اللقطات صورا لطائرات هليكوبتر أباتشي، ومخازن وقود، وطائرات هيركوليس".

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودا مشددة على نشر معلومات عن أعداد الصواريخ التي أطلقت من إيران أو المواقع التي سقطت فيها.

وتخضع هيئة البث الإسرائيلية للرقابة العسكرية ما يشير إلى أن الرقابة وافقت على نشر التقرير.

وكانت إيران أطلقت مساء الأحد وفجر الاثنين، صواريخ على شمالي ووسط إسرائيل ردا على قيام تل أبيب بمهاجمة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء استهداف الضاحية ضمن تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.