دون إبداء الأسباب، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين إثر رفض الأردن مساعي إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة.. ولم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ما ذكرته الهيئة العبرية الرسمية

هيئة البث: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن دون إبداء الأسباب، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين إثر رفض الأردن مساعي إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة.. ولم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ما ذكرته الهيئة العبرية الرسمية

إسطنبول/ زين خليل / الأناضول



قالت هيئة البث العبرية، مساء الاثنين، إن إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه "حتى الآن، لم تُجدد الاتفاقية التي تستند بنودها الأساسية إلى معاهدة السلام، والتي يحصل الأردن بموجبها على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها: "لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية، الأمر الذي يثير غضبا في الأردن، وقد يدفعه إلى اتخاذ رد".

ولم توضح الهيئة سبب عدم رغبة إسرائيل في تجديد الاتفاقية، بينما لم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ذلك حتى الساعة 18:30 (ت.غ).

لكن قناة "المملكة" الأردنية قالت، في فبراير/ شباط الماضي، إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية.

وفي السياق، ادعت الهيئة أن مسؤولا أردنيا لم تسمه قال لها إن "قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة لنا، وهي أيضا جزء من اتفاقية السلام".

واعتبرت هيئة البث هذا التصريح "يعكس عدم رضا الجانب الأردني عن تحول ملف المياه، الذي ظل طوال معظم سنوات السلام منفصلا (عن الخلافات السياسية)، إلى ورقة مساومة من المنظور الإسرائيلي".

وفي يوليو/ تموز 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة عام 1994.

إلا أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي استمرت عامين بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حالت دون تجديد الاتفاقية التي انتهت قبل نحو ثمانية أشهر.

ومنذ الحرب على غزة، اتجهت العلاقات بين عمّان وتل أبيب نحو التوتر، إثر رفض الأردن مساعي إسرائيل لتهجير فلسطينيي القطاع، تزامنا مع مظاهرات حاشدة شهدتها المملكة على مدار العامين الماضيين، للتنديد بحرب الإبادة.