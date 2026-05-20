هولندا: معاملة نشطاء "أسطول الصمود" غير إنساني وغير مقبول رئيس الوزراء الهولندي روب يتن أعلن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية..

روتردام/ الأناضول



قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، الأربعاء، إن سوء معاملة إسرائيل لنشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين بإسرائيل، "بلغ مستوى غير إنساني وغير مقبول"، معلنا أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية.



وذكر يتن في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، أن معاملة إسرائيل للنشطاء "غير إنسانية وغير مقبولة"، مضيفا أنه ناقش القضية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وأن هولندا تتوقع الإفراج عن النشطاء في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق ذاته، قال وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن إن المشاهد التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تُظهر النشطاء المحتجزين، "صادمة وتنتهك كرامة الإنسان".

وأوضح بيريندسن أنه ناقش القضية مباشرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وأنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية، مؤكدا ضرورة أن تعامل إسرائيل جميع النشطاء وفقا للقانون الدولي، وأن تضمن سلامة المواطنين الهولنديين.

كما أشار إلى أن تبرؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وساعر من هذه الأحداث يُعد "أمرا إيجابيا".



وكان مقطع مصور نشره بن غفير قد أظهر مشاهد تتعلق بإساءة معاملة السلطات الإسرائيلية مع نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة، ما خلف ردود فعل دولية غاضبة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اكتمال توقيف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

ووفق منظمي الأسطول، فقد تدخل الجيش الإسرائيلي ضد جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قارباً، وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، بينهم 78 مواطناً تركياً.

وقوبلت هذه الخطوة بإدانات واسعة من دول ومنظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها "عمل مخزٍ وغير إنساني".

وسبق لإسرائيل أن استولت في مرات سابقة على قوارب مساعدات في المياه الدولية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وقامت باحتجاز الناشطين قبل ترحيلهم لاحقاً.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية، التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.