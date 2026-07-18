الحكومة الهولندية أكدت في بيان أنها ستشدد إدارة الموارد المائية، مبينة أن الوضع الحالي لا يؤثر في مياه الشرب..

هولندا تعلن "شحا مائيا فعليا" بسبب الجفاف الحكومة الهولندية أكدت في بيان أنها ستشدد إدارة الموارد المائية، مبينة أن الوضع الحالي لا يؤثر في مياه الشرب..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت الحكومة الهولندية "شحا مائيا فعليا" بسبب استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه في نهري الراين والماس.

وقالت الحكومة في بيان، السبت، إن إدارة المياه في البلاد انتقلت إلى "المستوى 2"، الذي يُعرف بأنه حالة "شح مائي فعلي".

صورة : Mouneb Taim/AA

وأضاف البيان أن الإعلان جاء عقب استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع مستويات نهري الراين والماس إلى معدلات غير معتادة بالنسبة إلى يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح أن السلطات ستشدد إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يؤثر في مياه الشرب.

ودعا البيان المواطنين إلى تجنب الاستهلاك غير الضروري للمياه، لافتا إلى احتمال استمرار الجفاف في ظل نقص هطول الأمطار واستمرار موجة الحر.



وتشهد هولندا منذ فترة نقصا في هطول الأمطار، بالتزامن مع موجة حر وارتفاع متواصل في درجات الحرارة، ما أدى إلى تفاقم الجفاف وتراجع مستويات المياه في الأنهار والمجاري المائية.

