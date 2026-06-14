هولندا.. إحياء ذكرى مقتل أطفال وصحفيين بهجمات إسرائيلية على غزة

[1/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[2/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[3/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[4/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[5/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[6/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[7/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[8/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[9/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[10/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[11/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[12/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[13/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[14/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[15/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.

[16/16] شهدت مدينة دن بوش الهولندية، الأحد، فعالية لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأقيمت الفعالية في ساحة "ماركت" وسط مدينة دن بوش، بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث أحيا المشاركون ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وخلال الفعالية، عُرضت صور وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما وُضعت آلاف الأحذية، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا الأطفال. وكذلك جرى تلاوة أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة وأعمارهم واحداً تلو الآخر من قبل عدد من المشاركين.