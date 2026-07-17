وقعت على بُعد نحو 198 كيلومترا جنوب غرب مدينة صلالة العُمانية

هزة أرضية بقوة 5.4 درجات في بحر العرب وقعت على بُعد نحو 198 كيلومترا جنوب غرب مدينة صلالة العُمانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات في بحر العرب.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 15:01:33 بالتوقيت المحلي (12:01:33 ت.غ.).

وأضافت أن مركز الهزة وقع على بُعد نحو 198 كيلومترا جنوب غرب مدينة صلالة بمحافظة ظفار، جنوبي سلطنة عُمان.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.

وبحسب مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، يرتبط النشاط الزلزالي في بحر العرب بنطاق صدع أوين، وهو صدع تحويلي يفصل بين الصفيحتين العربية والهندية، وتشهد منطقته نشاطا زلزاليا متوسطا.

كما يتركز جانب من النشاط الزلزالي قرب جنوب سلطنة عُمان في خليج عدن، نتيجة الصدوع المرتبطة بانفتاح الخليج وحركة الصفائح التكتونية.