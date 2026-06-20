"شعب إسرائيل صمد بدون دونالد ترامب وسيستمر بعده أيضا"، عبارة قالها حاخام إسرائيلي بارز في معرض انتقاده للرئيس الأمريكي على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي تتسع في إسرائيل دائرة الغضب ضده.

هجوم إسرائيلي متواصل ضد ترامب: صمدنا بدونه وسنستمر بعده (تقرير إخباري) "شعب إسرائيل صمد بدون دونالد ترامب وسيستمر بعده أيضا"، عبارة قالها حاخام إسرائيلي بارز في معرض انتقاده للرئيس الأمريكي على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي تتسع في إسرائيل دائرة الغضب ضده.

زين خليل/ الأناضول

** انتقادات حادة في إسرائيل لنتنياهو وترامب ونائب الأخير جي دي فانس على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران:

عضو الكنيست عن حزب الليكود حانوخ ميلفيديسكي ظهر وهو يخلع قبعة حركة "ماغا" ويلقيها جانبا

الحاخام شموئيل إلياهو: سنستمر بدون ترامب

الصحفي رونين بيرغمان يؤكد اهتزاز مكانة إسرائيل في واشنطن

وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان: نتنياهو قادنا من الكارثة الأمنية الأكبر إلى الكارثة السياسية الأثقل

الصحفية إيريس ليال: مذكرة التفاهم استسلام كامل من ترامب لإيران وصفعة قوية لفرصة نتنياهو في الفو



"شعب إسرائيل صمد بدون دونالد ترامب وسيستمر بعده أيضا"، عبارة قالها حاخام إسرائيلي بارز في معرض انتقاده للرئيس الأمريكي على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران، الذي تتسع في إسرائيل دائرة الغضب ضده.

الانتقادات الإسرائيلية لم تقف عند حد ترامب بل طالت نائبه جي دي فانس، بعد تصريحات أمريكية حادة بحق تل أبيب.

ورأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون أن التفاهم مع إيران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى "كارثة سياسية".

** لا لماغا

وظهر عضو الكنيست عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، حانوخ ميلفيديسكي، في مقطع فيديو على منصة "إكس" الأمريكية، وهو يخلع قبعة حركة "ماغا" الموالية لترامب والداعمة لإسرائيل، والتي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وألقى ميلفيديسكي القبعة جانبا، قائلا إنها "لم تعد مناسبة حقا"، قبل أن يرتدي أخرى تحمل شعار أنصار نتنياهو من اليمين المتطرف: "النصر المطلق"، ويعلّق: "هذه أفضل بكثير".

** بدون ترامب

وظهر الحاخام الإسرائيلي شموئيل إلياهو، حاخام مدينة صفد شمالي إسرائيل وعضو مجلس الحاخامية العليا، هو الآخر في مقطع فيديو مهاجما ترامب.

وقال إلياهو: "سمعت أن ترامب قال إن إسرائيل لن تصمد ساعتين بدون مساعدته".

وادعى: "نريد فقط تذكير ترامب بأن شعب إسرائيل صمد 2000 عام بدون ترامب، وسيستمر بعده أيضا".

وكان ترامب قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، مساء الخميس: "لولا دونالد ترامب، لكانت إسرائيل قد سُوّيت بالأرض".

** دقيقة وعشرون ثانية

وعلّق الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، على تصريحات أدلى بها فانس ضد إسرائيل، الخميس، قائلا: "دقيقة وعشرون ثانية من الكلام يصعب تذكر متى قيل مثلها من قبل أي رئيس أو نائب رئيس أمريكي بحق أي حكومة إسرائيلية ورئيسها".

وأضاف، في منشور على "إكس": "رغم الصدامات الحادة مع نتنياهو، لم يقترب لا بيل كلينتون ولا باراك أوباما ولا جو بايدن ولا كامالا هاريس من مستوى الغضب الذي يفيض من كل كلمة قالها نائب الرئيس فانس، الذي يُعد ربما الصوت الأكثر تأثيرا اليوم داخل الحزب الجمهوري".

واعتبر بيرغمان أن تلك الدقيقة والعشرين ثانية "تقول الكثير جدا عن مكانة إسرائيل في واشنطن".

والخميس، انتقد فانس بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، قائلا إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل مؤخرا "مصنوعة بأيد أمريكية وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين".

كما قال نائب الرئيس الأمريكي إنه لا يثق بأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.

** الكارثة الأثقل

وفي السياق ذاته، حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، نتنياهو مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع مع واشنطن.

وكتب ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، على "إكس": "وصلنا إلى وضع يفسر فيه الرئيس الأمريكي ترامب لماذا يتعين على الإيرانيين الحفاظ على ترسانة الصواريخ الباليستية".

وأضاف: "نتنياهو قادنا من الكارثة الأمنية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وهي أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى كارثة سياسية هي الأثقل التي نواجهها هنا منذ إقامة الدولة".

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" وفصائل فلسطينية عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، هاجمت فيها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، وقالت إنها جاءت "لإنهاء الحصار الجائر على غزة، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

** صفعة لنتنياهو

وكتبت الصحفية في صحيفة "هآرتس" إيريس ليال، على منصة "إكس"، مخاطبة أنصار نتنياهو: "الآن بعد أن أصبحتم أنتم أيضا تدركون أن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما كاملا من ترامب لإيران، وصفعة قوية لفرصة نتنياهو في الفوز بالانتخابات، هل ما زلتم تعتقدون أن من حسن الحظ الكبير أن كامالا هاريس لم تفز في الانتخابات؟".

وكانت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، خسرت انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام ترامب.

** هوة تاريخية

وفي بث مباشر على القناة 13 العبرية الخاصة، طلب الصحفي الإسرائيلي شاي غولدن من المشاهدين التصفيق لنتنياهو لأنه "قاد إسرائيل إلى هوة تاريخية مع واشنطن".

وحذر غولدن من أن الاتفاق مع إيران ليس سوى البداية، متوقعا "إهانة علنية جديدة" من الرئيس الأمريكي لنتنياهو.

والخميس، قال ترامب في مقابلة مع هيئة البث العبرية: "من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لكنني أريد أولا معرفة هوية المرشحين المنافسين".

وأضاف أن نتنياهو "يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية"، مؤكدا استعداده لعقد لقاء معه.

** السارق

وكتبت الناشطة والصحفية اليمينية الإسرائيلية شوشانا فايس، السبت، على "إكس": "ليس ترامب. من يملك أوراق اللعبة في الانتخابات هو شعب إسرائيل. إسرائيل ليست الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، ومواطنوها ليسوا خاضعين لك".

وتابعت مخاطبة ترامب: "بالمناسبة، إسرائيل حاربت إيران وحدها إلى أن انضممت أنت. فلا تسرق الفضل من نتنياهو في تصفية خامنئي"، في إشارة إلى مقتل مرشد إيران السابق علي خامنئي في مستهل الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

ووقّع الاتفاق رقميا كل من الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب في عدة جبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.