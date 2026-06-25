هتاف يطالب نتنياهو بالاستقالة خلال حفل عسكري جنوبي إسرائيل أثناء كلمة بحفل تخريج ضباط في قاعدة عسكرية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، لهتاف طالبه بالرحيل، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج ضباط بقاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.

تأتي الواقعة في ظل احتجاجات متواصلة بعدة مدن إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وتحملها مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والفشل في تحقيق أهداف الحروب التي تخوضها منذ سنوات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن أحد الحاضرين هتف "اذهب إلى بيتك" خلال كلمة نتنياهو في حفل تخريج دورة للضباط المقاتلين بقاعدة "بهد 1" في منطقة النقب، وأعقب ذلك تصفيق من الحضور.

وأضافت الصحيفة أن هتافات مؤيدة لنتنياهو وأصوات تعالت تقول "هيا بيبي" سُمعت لاحقا، وسط تصفيق من مؤيديه.

وخلال كلمته، زعم نتنياهو أن الحرب التي تخوضها إسرائيل "لا تقل أهمية عن حرب الاستقلال"، على حد تعبيره.

وفي 1948، أُعلنت إقامة إسرائيل على أراض فلسطينية، بعد أن ارتكبت عصابات صهيونية مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم.

وفي 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ولا يزال الفلسطينيون يطالبون بإقامة دولة مستقلة على هذه الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل "غيّرت من الأساس قواعد اللعبة في الشرق الأوسط"، وأنها "اخترقت حاجز الخوف بالمبادرة والهجوم".

وأضاف: "لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها وأمور يجب القيام بها في مواجهة إيران وحماس"، متعهدا بألا تمتلك طهران سلاحا نوويا "باتفاق أو من دونه".

وجاء حديث نتنياهو عن إيران عقب إعلان طهران وواشنطن، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا، تعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، لإنهاء الأعمال العدائية وبدء مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

ووقّع الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب المذكرة إلكترونيا في 18 يونيو الجاري، وتتضمن بنودا تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأثار التفاهم انتقادات داخل إسرائيل، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بالتسبب في تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات الإدارة الأمريكية.