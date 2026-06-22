السفير الأمريكي لدى إسرائيل ادعى أن الحضارة الغربية قامت على أسس يهودية ويهودية-مسيحية، رغم أن ترامب قال: "لولاي ولولا الولايات المتحدة لما كانت هناك إسرائيل"

هاكابي يكرر رغم تصريحات ترامب: لولا إسرائيل لما وجدت الولايات المتحدة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ادعى أن الحضارة الغربية قامت على أسس يهودية ويهودية-مسيحية، رغم أن ترامب قال: "لولاي ولولا الولايات المتحدة لما كانت هناك إسرائيل"

القدس/ الأناضول

كرر سفير واشنطن لدى تل أبيب مايك هاكابي، الدفاع عن رأيه القائل إن الولايات المتحدة ما كانت لتوجد لولا إسرائيل، رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لولا بلاده لما كانت إسرائيل موجودة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته وكالة الأخبار اليهودية في مدينة القدس الغربية، الأحد، قال هاكابي، إنه دخل في جدل حين صرح بأنه "لولا إسرائيل لما كانت الولايات المتحدة موجودة".

وادعى أن الحضارة الغربية قامت على أسس يهودية، ويهودية-مسيحية.



وأضاف هاكابي: "لولا ذلك لما كانت هناك الولايات المتحدة. الأمر بهذه البساطة".

وزعم أنه يشعر بأمان أكبر في القدس مقارنة بواشنطن.

ولفت هاكابي، إلى أن الأسبوع الماضي شهد توترا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مستدركا أنه "توجد رابطة لا يمكن كسرها بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

والثلاثاء، قال هاكابي، في مؤتمر استيطاني جنوبي الضفة الغربية المحتلة: "لولا إسرائيل لما كانت الولايات المتحدة موجودة".

وجاءت تصريحات هاكابي بعد ساعات من تناول ترامب في حديث للصحفيين قضية الانخراط الأمريكي في الحرب على إيران، قائلا: "لولاي ولولا الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل".