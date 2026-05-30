هافانا تعلن عقد اجتماع رفيع بين الجيشين الكوبي والأمريكي

بوغوتا / الأناضول

أعلنت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين من القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي.

وأوضحت في بيان، الجمعة، أن الاجتماع عُقد عند الخط الحدودي لقاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية في كوبا، وذلك في إطار توافق متبادل بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الحدودي، حيث قَيّم كلا الجانبين المحادثات بشكل إيجابي، مع التأكيد على التوصل إلى اتفاق لاستمرار التواصل بين القيادتين العسكريتين.

ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد مثل الجانب الكوبي في المحادثات رئيس هيئة الأركان العامة روبرتو ليغرا سوتولونغو، حيث أجرى الطرفان اجتماعا استثنائيا تناول ملفات أمنية مشتركة.

وفي سياق متصل، فند وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في تصريح خاص لوكالة "برينسا لاتينا"، الأنباء والاتهامات الموجهة إلى بلاده، مؤكدا أن كوبا "لم تكن يوما ولن تكون تهديدا غير عادي أو استثنائيا للأمن القومي للولايات المتحدة".

تأتي هذه التحركات والاتصالات العسكرية بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في 12 مايو/ أيار الجاري أمام الكونغرس، أشار فيها ضمنيا إلى كوبا قائلا: "نحن قلقون منذ مدة طويلة من أن استخدام عدو أجنبي لموقع قريب جدا من سواحلنا يعد أمرا إشكاليا للغاية".

يُذكر أيضا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، أجرى زيارة إلى كوبا في 14 مايو الجاري، التقى خلالها بممثلين عن وزير الداخلية الكوبي لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

