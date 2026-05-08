"هآرتس" تقول إن ترامب يريد إنهاء حرب إيران وإسرائيل عاجزة عن إيقافه

القدس / الأناضول

صحيفة "هآرتس":

إعلان ترامب تعليق فتح مضيق هرمز بالقوة دليل على رغبته في إنهاء الحرب

غياب إسرائيل "بشكل ملحوظ" عن التطورات في الأيام القليلة الماضية "ليس من قبيل المصادفة"

استبدال النظام في إيران فكرة طواها النسيان تماما

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تقليص خسائره وإنهاء الحرب على إيران، لكن تل أبيب "عاجزة عن إيقافه".

وأفاد المحلل العسكري عاموس هارئيل، في تحليل نشرته الصحيفة، بأنه "في الوقت الراهن، يبدو أن الحرب في الخليج العربي بدأت تهدأ. فالفترة القصيرة التي انقضت بين التصعيد الذي بدأه الرئيس ترامب بفتح مضيق هرمز بالقوة، وإعلانه تعليق هذه الخطوة وسط تقدم في المحادثات، دليل إضافي على رغبة ترامب في إنهاء هذه المرحلة".

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تكون سرعة استجابة إيران لاقتراح استئناف المفاوضات، انعكاسا أخيرا للضغط الهائل على اقتصادها الذي يُجبر النظام في طهران على إبداء مرونة".

والأربعاء، أعلن ترامب، تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

المحلل العسكري هارئيل أشار إلى غياب إسرائيل "بشكل ملحوظ" عن التطورات في الأيام القليلة الماضية، موضحا أن ذلك "ليس من قبيل المصادفة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر الأربعاء الماضي مقطع فيديو، أوضح فيه أنه "على تنسيق كامل مع ترامب"، لكن الرئيس الأمريكي "لم يشر إلى إسرائيل أو نتنياهو في تصريحاته الأخيرة".

وذكر هارئيل أن ترامب "يريد تقليص خسائره وإنهاء الحرب مع إيران، لكن إسرائيل عاجزة عن إيقافه".

وقال: "بدأت الحملة العسكرية في نهاية فبراير/شباط بتنسيق كامل بين البلدين، وذلك بعد جهود حثيثة بذلها نتنياهو لإقناع ترامب باستغلال الزخم الذي أعقب موجة المظاهرات الواسعة التي قمعها نظام طهران بوحشية في يناير/كانون الثاني. وقبل انتهاء الحرب، يصر ترامب حتى الآن على اتخاذ القرارات بمفرده".

وأضاف: "بحسب بعض التقارير، ينبع نهج ترامب من توترات نشأت بينه وبين رئيس الوزراء. ففي زيارة نتنياهو الأخيرة للبيت الأبيض في 11 فبراير، عرض على مضيفه خطة لتسريع إسقاط النظام (في إيران). إلا أن مساعدي الرئيس لم يقتنعوا بها".

وتابع: "وفي النهاية، لم يوافق ترامب على اقتراح إسرائيلي بتشجيع الميليشيات الكردية، بتوجيه من الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلية)، على غزو إيران من الشمال والتقدم جنوبًا للقاء المتظاهرين في طهران".

وادعى هارئيل أن "فكرة استبدال النظام، التي ناقشها نتنياهو وترامب مرارا في الأسبوع الأول من الحرب، طواها النسيان تماما، كما تم التخلي عن وعود نتنياهو للشعب الإسرائيلي بتحقيق نصر كامل في قطاع غزة ولبنان".

وتجاوزت التكلفة الإجمالية لخسائر إسرائيل الاقتصادية والعسكرية جراء الحروب المستمرة في غزة ولبنان، والحرب الأخيرة على إيران، حاجز بحلول أبريل/ نيسان 2026، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب، في 13 أبريل، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.

جدير بالذكر أن الهدنة مستمرة بين طهران وواشنطن رغم توترات متقطعة على مضيق هرمز.