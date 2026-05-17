كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الصحيفة الخاصة، إن "المحكمة الجنائية الدولية في (مدينة) لاهاي (الهولندية) أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق عدد من الإسرائيليين".

ونقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، قوله إن الحديث يدور عن "ثلاثة مسؤولين سياسيين، واثنين من العسكريين".

وأوضحت الصحيفة أنه لم يُعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال.

ولم توضح "هآرتس" سبب صدور الأوامر، إلا أنها أضافت "حتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (نوفمبر) 2024".

وفي ذلك التاريخ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها للاتفاق، موقعة آلاف الفلسطينيين بين قتيل وجريح، فضلا عن خرقها البرتوكول الإنساني، وتوسيع مناطق احتلالها داخل قطاع غزة.

