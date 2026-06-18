حملة دعائية جديدة لتبرير الحرب على إيران بعد تراجع شعبية تل أبيب وتصاعد اتهامات لها بجرّ ترامب إلى الحرب..

هآرتس: إسرائيل تضخ أكثر من 40 مليون دولار لاستعادة تأييد اليمين الأمريكي حملة دعائية جديدة لتبرير الحرب على إيران بعد تراجع شعبية تل أبيب وتصاعد اتهامات لها بجرّ ترامب إلى الحرب..

خالد يوسف /الأناضول

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الخميس، إن تل أبيب خصصت أكثر من 40 مليون دولار للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة، في ظل تراجع شعبيتها هناك وتصاعد الانتقادات لدورها في الحرب على إيران.

وأفادت الصحيفة بوجود تراجع حاد في الدعم الأمريكي لإسرائيل، على خلفية اتهامات متزايدة لتل أبيب بتوريط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب على إيران، ما دفعها إلى تكثيف جهودها لتعزيز نفوذها داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت ميزانية حملاتها المخصصة لتحسين صورتها، لترتفع إلى أكثر من 40 مليون دولار، في إطار حملة بدأت أواخر العام الماضي واستهدفت بالأساس الجمهور المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الحملة الإعلامية الإسرائيلية تركز حاليا على مهاجمة إيران والصين وقطر، ضمن مسعى لإعادة تشكيل الخطاب الموجه للرأي العام الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة كانت تركز سابقا على ما تسميه "مكافحة معاداة السامية" وتعزيز الرواية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكنها انتقلت مؤخرا إلى تبرير الحرب على إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن الحملة الجديدة جاءت ردا على اتهامات متزايدة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك من أوساط اليمين الأمريكي، ترى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جرّ ترامب إلى حرب غير مبررة".

وأشارت إلى أن استطلاعات رأي أجريت في مارس/آذار الماضي، خلال الحرب على إيران، أظهرت تراجعا متسارعا في مكانة إسرائيل بين الجمهوريين الأمريكيين، لا سيما فئة الشباب.

ويأتي ذلك بعد إعلان توقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان وقّعا إلكترونيا، الخميس، مذكرة التفاهم، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخولها حيز التنفيذ.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.