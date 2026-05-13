نيويورك تايمز: إيران تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية استنادا إلى وثائق استخباراتية سرية تعود إلى مايو/ أيار الماضي..

إسطنبول/ الأناضول

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن تقارير استخباراتية أمريكية أشارت إلى احتفاظ الجيش الإيراني إلى حد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أن الجيش "دُمّر بالكامل".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، مساء الثلاثاء، استنادا إلى وثائق استخباراتية سرية تعود إلى مايو/ أيار الماضي، أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى 30 قاعدة صاروخية من أصل 33 في مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة أن إيران ما تزال تحتفظ بنحو 70 بالمئة من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة.

وذكرت أن نحو 90 بالمئة من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد أصبحت "صالحة للعمل جزئيا أو كليا".

وفي تعليقها على التقرير، أعادت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز التأكيد على تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن "سحق" الجيش الإيراني.

وقالت ويلز إن من يعتقد أن الجيش الإيراني أُعيدت هيكلته "إما أنه يخدع نفسه أو يتحدث بلسان الحرس الثوري الإيراني".

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشيال" مساء الثلاثاء، أن الإيحاء بأن الجيش الإيراني ما يزال في وضع جيد "يكاد يرقى إلى الخيانة".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية نشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لا تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وهو ما نفاه ترامب بشدة مرارا مؤكداً أن الجيش الإيراني قد "دُمّر".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.