في هجوم على ناقلات نفط إماراتية في مضيق هرمز..

نيودلهي تستدعي دبلوماسيين إيرانيين للاحتجاج بعد مقتل بحار هندي في هجوم على ناقلات نفط إماراتية في مضيق هرمز..

أنقرة / الأناضول



استدعت وزارة الخارجية الهندية، الثلاثاء، دبلوماسيين إيرانيين إلى الوزارة للاحتجاج على الهجوم على ناقلات نفط إماراتية في مضيق هرمز الذي أدى إلى مقتل بحار هندي.

وأفادت صحيفة "الهند اليوم" أن وزارة الخارجية الهندية استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في نيودلهي محمد جواد حسيني ودبلوماسيين آخرين.

واحتجت الوزارة على الهجوم الذي قتل فيه بحار هندي وطلبت توضيحا بشأن الحادث.

وفي بيان، دعت السفارة الهندية إلى تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة، مجددة الدعوة إلى التوصل لحل دبلوماسي لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر استهداف صاروخي إيراني لناقلتي نفط إماراتيتين، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الناقلتين الوطنيتين (ممباسا) و(الباهية) تعرضتا للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، بالمياه الإقليمية العمانية".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.