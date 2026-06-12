استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

نيودلهي تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي إثر مقتل بحارة هنود بهجوم استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

نيودلهي/ الأناضول

- نيودلهي استدعت القائم بالأعمال الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، حسبما أفادت مصادر رسمية هندية للأناضول

- الاستدعاء يأتي على خلفية استهداف الجيش الأمريكي ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان

استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

وذكرت مصادر رسمية هندية للأناضول، الجمعة، أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي وسلمته مذكرة احتجاج تتعلق بالهجمات على السفن قبالة سواحل عمان.



وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المذكرة الثانية، بعد مذكرة احتجاج سلمتها نيودلهي إلى الجانب الأمريكي عقب استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العُمانية.

وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي ساربانا ناندا سونوال، أعلن أن 3 بحّارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي على ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو قبالة سواحل عُمان، والتي كان على متنها طاقم مكوّن من 24 شخصًا جميعهم من الجنسية الهندية.

ويأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.