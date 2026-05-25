نيجيريا تحرر 92 مدنيا اختطفهم "بوكو حرام" و"داعش" عبر عمليات أمنية نفذها الجيش في ولاية بورنو..

أبوجا/ الأناضول

أعلنت السلطات النيجيرية تحرير 92 مدنيا كانوا مختطفين من قِبل تنظيمي "بوكو حرام" و"داعش في غرب إفريقيا" (إسواب)، في شمال شرقي البلاد.

وقال المسؤول الإعلامي لعملية "هادين كاي" العسكرية، ساني أوبا، في بيان مساء الأحد، إن الجيش نفذ عمليات في ولاية بورنو ضد تنظيمي "بوكو حرام" و"إسواب".

وأوضح أوبا أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحرير 92 مدنيا كانوا محتجزين لدى التنظيمين كرهائن.

وأضاف أن العمليات نُفذت بفضل أنظمة المراقبة والرصد، مشيرا إلى أن المحررين هم 52 رجلا و33 امرأة و7 أطفال.

وتواجه نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات تشنها عصابات مسلحة، إلى جانب اعتداءات ينفذها تنظيم "بوكو حرام" وتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" في مناطق مختلفة من البلاد.