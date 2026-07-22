وفق نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، في تصريح لمراسل الأناضول على هامش وقفة تضامنية داخل مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة..

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بالسماح بسفر أكثر من 40 صحفيا للعلاج وفق نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، في تصريح لمراسل الأناضول على هامش وقفة تضامنية داخل مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، أن أكثر من 40 صحفيا من الجرحى والمرضى يحتاجون إلى السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل لمراسل الأناضول، على هامش وقفة تضامنية نظمتها النقابة داخل مركز التضامن الإعلامي بمدينة غزة، دعما للصحفيين الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج خارج القطاع.

وقال الأسطل إن النقابة "وثقت أكثر من 40 حالة تستدعي السفر العاجل إلى الخارج"، مشيرا إلى أن أصحابها يعانون من إصابات وأمراض تستوجب العلاج خارج قطاع غزة.

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى هذه اللحظة سفر الصحفيين الجرحى والمرضى، رغم التقارير الطبية التي تؤكد حاجتهم إلى العلاج في الخارج منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأردف: "نحن، كنقابة للصحفيين وكزملاء للمصابين والمرضى، لن نسمح بوقوع هذه الجريمة، وسنبدأ بتنظيم فعاليات مستمرة للضغط على الاحتلال وعلى جميع الجهات المعنية، من أجل السماح لهم بالسفر".

من جهته، قال المصور الصحفي معز الصالحي، الذي يعاني من مرض "كرون"، للأناضول، إنه بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج، موضحا أن حالته الصحية تدهورت خلال الفترة الأخيرة، وأنه دخل المستشفى عدة مرات.

وأضاف الصالحي، الذي يعمل مصورا صحفيا، أنه يحمل تحويلات طبية للعلاج خارج القطاع تعود إلى عامي 2023 و2024، إضافة إلى تحويلة حديثة صادرة خلال عام 2026، لكنه لم يتمكن من السفر حتى الآن.

وأردف: "لا يوجد علاج متوفر لي هنا في غزة"، مؤكدا أن استمرار وضعه الصحي دون تلقي العلاج المناسب يهدد حياته.

وأشار الصالحي إلى وجود صحفيين آخرين "يعانون أوضاعا صحية وإصابات أكثر خطورة"، مضيفا أن "نحو 500 صحفي أصيبوا خلال الحرب، ويحتاج عدد منهم إلى السفر لتلقي العلاج"، وفق تقديراته.

بدوره، قال الصحفي محمود القهوجي للأناضول إنه "أصيب خلال تغطيته أحداثا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وخضع لنحو 25 عملية جراحية منذ إصابته، لكنه لا يزال يعاني من مشكلات صحية متعددة، بينها إصابات في العمود الفقري واليد اليمنى، ومشكلات في الفك والأسنان والسمع".

وأضاف: "أتمنى أن أحصل على حقي كأي إنسان طبيعي، وكأي مواطن مريض"، مشيرا إلى أن "السفر للعلاج أصبح بالنسبة للمرضى والجرحى في غزة جزءا من الأحلام والأمنيات".

والاثنين، قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام إن إسرائيل قتلت 8 صحفيين ضمن 467 انتهاكا ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2026، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل نحو 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.