"نظرا لمخاطر أمنية".. "اير فرانس" تعلق رحلاتها إلى مدن شرق أوسطية

أنقرة/ الأناضول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى بعض مدن الشرق الأوسط، بسبب تزايد المخاطر الأمنية.

وقالت الشركة في بيان إن سلامة المسافرين وأطقم الرحلات الجوية تمثل أولوية بالنسبة إليها.

وأضافت أنه بسبب المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط وإغلاق بعض المجالات الجوية، تقرر تعليق عدد من الرحلات المتجهة إلى المنطقة.

وأوضحت أنها علقت رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، والرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، ومن مدينة دبي وإليها حتى 27 يوليو الجاري.

ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

يأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.