نجم هوليوود جيانكارلو إسبوزيتو يشهر إسلامه في السعودية

إسطنبول/ الأناضول

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اعتناق الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي الشهير جيانكارلو إسبوزيتو، الدين الإسلامي، وذلك خلال فترة وجود النجم العالمي في المملكة لتصوير أحدث أعماله السينمائية.

وأوضح آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، أن الممثل الأمريكي البالغ من العمر 68 عاماً نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه.

وأشار إلى أن إسبوزيتو، وجد الطمأنينة من خلال تواصله مع المسلمين والمعاملة التي لقيها خلال فترة وجوده في السعودية.

وتضمن المنشور أيضا مقطع فيديو للممثل الأمريكي وهو يؤدي الصلاة جماعة في أحد المساجد برفقة عاملين في شركة الإنتاج وطاقم العمل.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا لافتا عبر منصات التواصل.

وقال الكاتب السعودي داود الشريان، عبر حسابه بمنصة "إكس"، الأحد، إن "قصة إسلام الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، تؤكد معنى المقولة الشهيرة (الدين المعاملة)".

وأضاف الشريان: "تأثر النجم السينمائي بحسن تعامل السعوديين معه، وكما حدث اليوم، انتشر الإسلام قديما في أجزاء واسعة من آسيا على أيدي التجار والمهاجرين الحضارم (من محافظة حضرموت اليمنية) بأخلاقهم وصدقهم وحسن تعاملهم مع الناس. فالأخلاق أعظم وسائل التأثير".

ولم يصدر عن إسبوزيتو، الذي يعد من أشهر نجوم هوليوود خلال السنوات الأخيرة، إعلان رسمي بهذا الشأن.

وفي تصريحات سابقة نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية في مايو/أيار الماضي، كشف إسبوزيتو، أن أكثر ما أسعده في التجربة هو الشعور بروح الفريق داخل موقع التصوير، خاصة وأن الجميع كانوا يعملون بحماس كبير وكأنهم جزء من مشروع يريد أن يثبت شيئا جديدا ومختلفا في المنطقة العربية.

ولفت نجم هوليوود إلى أن هذا الإحساس بالطموح الجماعي كان واضحا في كل تفصيل، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج أو تصميم الأكشن أو الإنتاج.

يُذكر أن إسبوزيتو، يتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في بطولة فيلم الحركة والإثارة الضخم "دوغز 7"، وهو عمل سينمائي تدعمه المملكة بشكل مباشر.

ويمتلك النجم الأمريكي مسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح، وحقق شهرة عالمية واسعة بتجسيده شخصية "غوستافو فرينغ" الأيقونية في مسلسل "بريكنغ باد".

كما يُعد من أبرز ممثلي الأدوار المركبة والمساندة في هوليوود، وله بصمات واضحة في أعمال شهيرة أخرى مثل مسلسلي "الماندالوري"، و"الرفاق"، وفيلم "افعل ما هو صواب".