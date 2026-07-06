تُعدّ شركة أسيلسان من بين الشركات الخمس التي اختارها حلف الناتو لتصميم منظومات الدفاع الجوي

نجاحات جديدة لأسيلسان في أسواق الناتو ومشاريع الحلف الاستراتيجية تُعدّ شركة أسيلسان من بين الشركات الخمس التي اختارها حلف الناتو لتصميم منظومات الدفاع الجوي

أنقرة/الأناضول

- تستعد أسيلسان لتسليم شحنات جديدة من أنظمة تحديد الصديق والعدو

-تُعزز الشركة التركية من خلال منتجاتها أهداف الردع الإقليمي لحلف الناتو، كما تزيد من مساهمة تركيا العسكرية والسياسية في الحلف.

أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، مواصلة تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال خبراتها وتقنياتها المتقدمة، مؤكدة توسع شراكتها مع الحلف لتشمل مجالات استراتيجية متعددة.

وبحسب بيان الشركة، بدأ تعاون "أسيلسان" مع "الناتو" في تسعينيات القرن الماضي عبر إنتاج المكونات الإلكترونية لصواريخ الدفاع الجوي "ستينغر"، قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل تحديث محطات اتصالات الغواصات، وأنظمة التعرّف على الصديق والعدو، ودراسات مفاهيم الدفاع الجوي.

وذكر البيان أن الشركة تقدّم منذ سنوات حلولا مبتكرة في المناقصات التي تطرحها وكالة الناتو للدعم والمشتريات (NSPA)، ووكالة الناتو للاتصالات والمعلومات (NCIA)، مشيرا إلى أن أول عقد اتصالات وقعته الشركة مع الوكالة شكّل تأكيدا قويا على القدرة التنافسية العالمية للتقنيات الوطنية التركية.

** تفوق عالمي في أنظمة التعرّف

وفي إطار مناقصة أنظمة التعرّف على الصديق والعدو (IFF) ، تمكنت "أسيلسان" من التفوق على إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وإزاحتها بعد أن كانت المورد الوحيد لهذا المنتج سابقا.

ووقّعت الشركة التركية اتفاقية إطارية بشأن حلها المتمثل في جهاز الاستجواب المحمول للتعرّف على الصديق والعدو "IDENTA 4000I"، على أن تبدأ عمليات تسليمه إلى دول الناتو خلال الأشهر المقبلة، وهو إنجاز يمهد الطريق لتلبية احتياجات الحلف المستقبلية من هذه الأنظمة عبر "أسيلسان".

** ضمن 5 شركات بمشروع الدفاع الجوي للناتو

وفي سياق متصل، اختيرت "أسيلسان" من قبل وكالة الناتو للدعم والمشتريات ضمن 5 شركات عالمية فقط للمشاركة في مرحلة إعداد مفهوم الدفاع الجوي المعياري (Modular Air Defence Concept) التابعة للحلف.

وستعمل الشركة في إطار هذا المشروع إلى جانب شركات كبرى تشمل: "إيرباص"، و"لوكهيد مارتن المملكة المتحدة"، و"رايثيون"، و"تاليس"، لتشارك بذلك في الدراسات طويلة الأمد المتعلقة ببنية الدفاع الجوي للناتو.

**مشاركة واسعة في التدريبات

وأوضح البيان أن التعاون لا يقتصر على أنشطة التوريد، بل يمتد إلى التدريبات العسكرية ومطابقة المعايير الفنية؛ حيث شاركت "أسيلسان" خلال السنوات الثلاث الأخيرة في أكثر من 50 مجموعة عمل تابعة للحلف.

كما شاركت الشركة في مناورات "CWIX 2025" بأنظمة القيادة والسيطرة الجوية، ونجحت في اجتياز اختبارات التشغيل البيني مع أنظمة الدول الحليفة.

**عقود دولية وتوسع في بولندا ورومانيا

وتشهد أنشطة الشركة نموا متواصلا في دول الناتو عبر عقود التصدير، حيث وقّعت عقدا في بولندا بقيمة 410 ملايين دولار، وتملك شركات تابعة لها في كل من بولندا ورومانيا.

وأبرمت "أسيلسان" خلال السنوات الأخيرة عقود تصدير كبرى في مجالات الحرب الإلكترونية والرادارات والاتصالات، ووقّعت مؤخراً عقداً لأنظمة الاتصالات مع إحدى وكالات الناتو.



وكان الأمين العام للحلف، مارك روته، قد أشاد بالدور الذي تؤديه الشركة في صناعة الدفاع التركية عقب زيارته لمقرها في أبريل/ نيسان الماضي.

**آفاق مستقبلية وتعزيز للردع

ومن المتوقع أن يتوسع التعاون مستقبلا في مجالات الاتصالات والقيادة والسيطرة، ومضادات الطائرات المسيّرة، بناء على ردود "أسيلسان" على دراسات السوق التي تجريها جهات التوريد بالناتو، مع احتمالات للتعمق لاحقًا في مكونات مشروع "القبة الفولاذية" وحمولات المسيّرات.

وتسهم رادارات الشركة وأنظمتها في الحرب الإلكترونية والاتصالات وأنظمة التعرّف على الصديق والعدو ومكونات "القبة الفولاذية" في تعزيز أهداف الردع الإقليمي للناتو، وتزيد من حجم الإسهام العسكري والسياسي لتركيا داخل الحلف.

نظام "ROADGUARD" يشارك في تأمين القمة

على صعيد التدابير الأمنية لقمة الناتو، شاركت تقنيات "أسيلسان" في إجراءات التأمين عبر نشر نظام "ROADGUARD" للمراقبة في نقاط مركزية داخل العاصمة أنقرة.

ويتميز النظام بحساسات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح التعرف على الوجوه من داخل المركبات أثناء الحركة، والتعرف على لوحاتها عبر المنصة نفسها، حيث يقوم بتحويل البيانات ومطابقة المركبات بالأشخاص فورا، والتحقق منها مباشرة عبر قواعد بيانات المديرية العامة للأمن التركية.



وتستضيف تركيا "قمة الناتو" للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.



وتحظى القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الناتو، المقرر عقدها في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري، بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.

