رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتبه

نتنياهو يلتقي ترامب بالبيت الأبيض الثلاثاء المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتبه

القدس / الأناضول

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوجه إلى الولايات المتحدة الاثنين المقبل، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "بناءً على دعوة من الرئيس ترامب، سيتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين".

وأضاف: "في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وسيحضر جنازة السيناتور ليندسي غراهام، أحد أصدقاء إسرائيل".

وكان نتنياهو يخطط لإجراء الزيارة منذ نحو أسبوعين، فيما أعلن مكتبه أن الصحفيين الإسرائيليين لن يرافقوه على متن الطائرة الحكومية "جناح صهيون"، دون توضيح أسباب القرار، داعيا وسائل الإعلام إلى تدبير ترتيبات سفرها بشكل منفصل.

ويرجح أن تتصدر المحادثات بين نتنياهو وترامب ملفات إيران ولبنان وغزة والعلاقات الثنائية الإسرائيلية الأمريكية.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشن واشنطن منذ أكثر من أسبوعين هجمات يومية على إيران، بينما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين والأردن والكويت.

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب للتطورات المرتبطة بالمواجهات المستمرة بين طهران وواشنطن.

