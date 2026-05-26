نتنياهو يعقد مشاورات أمنية وسط تصعيد إسرائيلي بلبنان

القدس/ الأناضول

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا أمنيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، في ظل تصعيد لتل أبيب بلبنان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن نتنياهو، "عقد في تل أبيب، اجتماعاً تشاورياً أمنياً" مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل عن فحوى الاجتماع، غير أن إسرائيل صعدت خلال الساعات الأخيرة من عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيّرة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، شن هجمات على ما قال إنها بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، دون تفاصيل.

كما أعلن في بيان ثان، إنه "بعد ورود تنبيهات بشأن تسلل طائرات معادية، فقد اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية عدة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها منظمة حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "وسقطت طائرات مسيرة أخرى داخل الأراضي الإسرائيلية، قرب الحدود مع لبنان"، مدعيا عدم وقوع إصابات.

يتبع//

