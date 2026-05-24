نتنياهو يعرب لترامب عن قلقه من تأجيل معالجة ملف إيران النووي وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية عن مصدر إسرائيلي مطلع..

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني والربط بين وقف إطلاق النار في لبنان وإيران.

جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صباح الأحد، عن مصدر "مطلع"، على خلفية إعلان ترامب السبت، أن الاتفاق مع إيران دخل مرحلة "وضع اللمسات النهائية"، تمهيدا للإعلان عنه "قريبا"، موضحا أنه يشمل عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت هيئة البث إن نتنياهو تحدث مع ترامب هاتفيا وأعرب له عن قلقه من تأجيل معالجة الملف النووي والربط بين وقف إطلاق النار في لبنان وإيران، في الاتفاق المتبلور.

وأضافت نقلا عن المصدر نفسه أن نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يرون أن "الإيرانيين يماطلون لكسب الوقت وبعد 60 يوما ستعلن طهران عدم استعدادها لتقديم تنازلات".

في سياق متصل، أفادت الهيئة أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجتمع مساء الأحد في ظل الحديث عن تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران.

من جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران "سيئ" ويبعث برسالة مفادها بأن مضيق هرمز "سلاح بيد إيران لا يقل فعالية عن السلاح النووي".

وأضاف المسؤول: "يرى ترامب أن الاتفاق اقتصادي بالأساس، ويتضمن فتحا متبادلا لمضيق هرمز، على أن يرتبط أي تقدم فيه بإخراج النووي. لكن عمليا، لا يزال غير واضح ما الذي سيحدث بعد المرحلة الأولى".

وكانت صحيفة "هآرتس" أفادت السبت بأن إسرائيل تخشى من توجه الرئيس الأمريكي ترامب، نحو إبرام "اتفاق مرحلي" مع إيران، يؤجل معالجة الملف النووي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن المخاوف الإسرائيلية تتركز على إمكانية دفع واشنطن باتجاه اتفاق لا يعالج القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران، ومنع التخصيب مستقبلا، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

من جانبها، هاجمت النائبة بالكنيست (البرلمان)، والرئيسة السابقة لحزب العمل ميراف ميخائيلي، نتنياهو قائلة: "كما في غزة، وكما في لبنان، في مواجهة إيران أيضا، من يدير السياسة الخارجية لدولة إسرائيل هو دونالد ترامب فيما يضطر المواطنون الإسرائيليون مرة أخرى لمعرفة ما يجري عبر وسائل إعلام أجنبية".

وأضافت ميخائيلي في تدوينة الأحد، على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "في إسرائيل لا يوجد من يدير الدولة، بل هناك فقط متهم جنائي يفعل كل شيء للهروب من السجن"، في إشارة لنتنياهو الذي يحاكم في قضايا فساد.

ومساء السبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت على لسان الجيش في بيان، بعد مباحثات أجراها قائده في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.