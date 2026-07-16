نتنياهو يعدل عن السفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرجع السبب إلى تأجيل جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام

القدس/ الأناضول

- "أكسيوس" نقل عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه لا يوجد على جدول أعمال ترامب حتى الآن اجتماع مع نتنياهو

- تأجيل الزيارة يأتي في ظل خلاف إذ يرغب ترامب في انسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا وهو ما يرفضه نتنياهو

عدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال مكتبه في بيان: "يبدو أن مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام ستُؤجَّل حتى نهاية الشهر".

وأضاف: "وبالتالي، لن يسافر رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل".

والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية، أن نتنياهو سيغادر إلى واشنطن السبت، وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، ويشارك في جنازة غراهام الثلاثاء.

لكن موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل، مساء الأربعاء، عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض لم يسمه أنه "حتى الآن، لا يوجد على جدول أعمال ترامب اجتماع مع نتنياهو الأسبوع المقبل".

ورغم دعم الولايات المتحدة الواسع لإسرائيل، فإن ثمة خلاف بينهما حاليا، إذ يرغب ترامب في انسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا، وهو ما يرفضه نتنياهو.

يتبع///