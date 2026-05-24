نتنياهو يدعي التوافق مع ترامب بشأن شمول الاتفاق "إزالة نووي إيران" بخلاف تقارير عبرية تحدثت عن "بقاء إسرائيل خارج المعادلة، ولا تفكيك للنووي الإيراني"..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن "أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي بشكل كامل".

وقال نتنياهو في بيان، إنه اتفق مع ترامب على أن "أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي بشكل كامل، بما يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم، وإخراج المواد النووية المخصبة من الأراضي الإيرانية".

ولفت إلى أنه بحث مع ترامب "مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأعرب عن "التقدير العميق لالتزام الرئيس الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل".

وادعى نتنياهو أن "القوات الأمريكية والإسرائيلية قاتلت كتفا إلى كتف ضد التهديد الإيراني".

كما ادعى أيضا أن ترامب "جدد التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

تصريحات نتنياهو تتناقض مع ما أوردته تقارير صحفية عبرية، الأحد، بأن ترامب "يبحث عن أي سلم للنزول عن شجرة الحرب الإيرانية، ويدفع بإسرائيل خارج المعادلة، مقابل تقربه من دول الخليج العربي".

وأشارت تلك التقارير التي أوردتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "هآرتس"، إلى أن "السياق الأكثر صلة بالاتفاق الجاري بلورته مع إيران: لا تغيير للنظام الإيراني، ولا تفكيك للنووي".

وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن عدة بنود، بينها إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط.

ومساء السبت، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، وفق منشور له على منصة "تروث سوشيال".

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

