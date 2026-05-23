نتنياهو يجتمع بقادة الائتلاف وسط تهديد المسيرات وترقب مفاوضات إيران

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة، على وقع توتر أمني متصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وترقب في تل أبيب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة "12" العبريتان، إن نتنياهو سيعقد الاجتماع مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، وهي: الليكود، وشاس، والقوة اليهودية، والصهيونية الدينية، ونوعم.

ولم تشر الصحيفة أو القناة إلى فحوى الاجتماع أو الملفات المحددة التي سيبحثها، غير أنه يأتي في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع سقوط مسيرات شمالي إسرائيل وتطورات ميدانية متلاحقة على الحدود مع لبنان.

كما يتزامن الاجتماع مع ترقب إسرائيلي لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير عبرية، بينها تقرير لهيئة البث الرسمية، تحدثت عن بقاء إسرائيل خارج دائرة المعلومات المباشرة بشأن الاتصالات بين واشنطن وطهران.

ويأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران أو اتخاذ قرار عسكري.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.