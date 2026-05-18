نتنياهو يجتمع بالكابينت الاثنين لبحث ملف إيران

أفاد إعلام عبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد، مساء الاثنين، المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وسط احتمال استئناف الحرب على إيران.

وهذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها نتنياهو الكابينت المصغر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق القناة 12 الخاصة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الاجتماع سيعقده نتنياهو الساعة 18:00 (15:00 ت.غ) لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران "في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".

وأوضحت أن نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر مساء الأحد، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنسيق "الخطوة القادمة بإيران".

وتتزايد مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، بين إيران والولايات المتحدة إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

