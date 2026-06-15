نتنياهو ورئيس الإقليم الانفصالي بالصومال يوقعان "إعلانا استراتيجيا للتعاون"

زين خليل/ الأناضول



وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، مساء الاثنين، "إعلانا استراتيجيا للتعاون"، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 15 العبرية إن نتنياهو ورئيس "أرض الصومال" عقدا اجتماعا رفيع المستوى في القدس، وقاما بتوقيع إعلان استراتيجي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمونه.

ونقلت القناة عن رئيس الإقليم الانفصالي قوله إن الاتفاق "يرسي الأساس لعلاقة استراتيجية مستدامة، ويعزز التعاون بين الجانبين"، وفق تعبيره.

وقبل ذلك بوقت قصير، افتتح عبد الله، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، سفارة للإقليم في القدس المحتلة، وفق ما أعلنه الأخير في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

​​​​​​​والأحد، وصل رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال إلى إسرائيل في أول زيارة معلنة من نوعها تستمر يومين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمال أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليه، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أي عمليات تهجير إليها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريج فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.