رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي"..

نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني باتفاق أو بدونه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي"..

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني "سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه".

ونقلت القناة "12" العبرية عن نتنياهو، قوله في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قوله إن "الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي".

وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو إعلانه دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يقوم به ويفعله بشأن الحرب على إيران.

وقال نتنياهو إنه "إذا هاجم الإيرانيون إسرائيل فسيكون ذلك خطأ فادحا".

وأوضح أنه لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني "سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه".

وتطالب إسرائيل بإنهاء البرنامج النووي الإيراني، رغم أن تقديرات دولية تشير إلى امتلاكها ترسانة نووية غير معلنة، كما أنها ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بخلاف إيران المنضمة إلى المعاهدة.

من جهة أخرى، ادّعى نتنياهو أن "ترامب كان محقا في جعل الاتفاق مع السعودية مشروطا بالانضمام إلى اتفاقات أبراهام، وسيكون ذلك إنجازا تاريخيا"، على حد زعمه.

والخميس، قال ترامب، بتدوينة على منصته "تروث سوشيال"، إن صفقة الطاقة النووية المدنية التي أبرمت الأربعاء بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية "ستتم الموافقة عليها، لكنها مشروطة بالكامل بانضمام المملكة إلى اتفاقات أبراهام (المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل) المحترمة والناجحة".

ولم يصدر على الفور تعليق من السعودية على تصريح ترامب لكنها اشترطت في أكثر من مناسبة موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات معها.

وفي وقت سابق الأحد، قال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، في منشأة سرية تحت الأرض، وفق القناة "14" (خاصة)، إنه من المتوقع أن يتوجه الاثنين إلى واشنطن للقاء ترامب، تلبية لدعوة منه، وأنه سيبحث معه الملف الإيراني.

والجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيتوجه الاثنين إلى واشنطن، ويلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

ومنذ يومين، يسود المنطقة هدوء حذر، بعد تصعيد استمر نحو أسبوعين، عبر هجمات أمريكية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، بينها البحرين والكويت والأردن.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية وأمن الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وتتكرر زيارات نتنياهو إلى واشنطن رغم أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أمريكي.