- أنهى الإدلاء بإفاداته أمام المحكمة بعد عام ونصف من المداولات، وفق هيئة البث

نتنياهو بختام 98 جلسة استجواب بقضايا فساد: عشت سنوات من الجحيم - أنهى الإدلاء بإفاداته أمام المحكمة بعد عام ونصف من المداولات، وفق هيئة البث

زين خليل / الأناضول

- المحكمة ستنتقل إلى مرحلة المرافعات الختامية ومنح الأطراف عدة أشهر لتقديم ملخصاتهم القانونية قبل الشروع في كتابة الحكم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه عاش "سنوات من الجحيم"، وذلك مع اختتام إفاداته في محاكمته بقضايا فساد، بعد 98 جلسة استجواب استمرت نحو عام ونصف.

وأثيرت قضايا الفساد ضد نتنياهو إعلاميا منذ العام 2016، قبل أن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وقتها أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام رسمية ضده في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد رئيسية تعرف باسم "الملفات 1000 و2000 و4000"، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.

أما "الملف 2000"، فيتعلق باتهامه بالتفاوض مع موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقديم تسهيلات حكومية.

في حين يتعلق "الملف 4000" بتقديم تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "واللا" وشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن نتنياهو أنهى الأربعاء الإدلاء بإفاداته في محاكمته بقضايا الفساد، بعد 98 جلسة عقدت على مدار نحو عام ونصف.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله أمام القضاة: "أنهي مرحلة استمرت عشر سنوات من الجحيم، ولا توجد كلمة أخرى تصفها"، معتبرا أن القضية تستهدفه سياسيا وتمس حق الجمهور في انتخابه.

وأضاف: "عندما أحاول قيادة البلاد في مواجهة تحديات ليست بالهينة، بل ربما تكون الأعظم على الإطلاق، أرى هذا الأمر الدنيء والزائف والشرير"، على حد وصفه.

كما ادعى أن ما جرى خلال القضية يمثل "اصطياد أشخاص داخل شبكة بطريقة مكشوفة ومشوّهة"، مطالبا القضاة بـ"الوصول إلى الحقيقة والعدالة".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، اختُتمت إفادات نتنياهو في القاعة المحصنة بالمحكمة المركزية في تل أبيب، بعد 98 جلسة جرى تقصير أو إلغاء عدد كبير منها.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة ستنتقل إلى مرحلة المرافعات الختامية، حيث سيمنح القضاة الأطراف عدة أشهر لتقديم ملخصاتهم القانونية قبل الشروع في كتابة الحكم.

وفي 16 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو بعد عام من المداولات، قبل عقد أربع جلسات ضمن ما يعرف بـ"الاستجواب التكميلي".

ويُقصد بـ"الاستجواب المضاد" المرحلة التي يوجه فيها الطرف المقابل أسئلة إلى الشاهد أو المتهم بعد إدلائه بشهادته، بهدف اختبار روايته وكشف أي تناقضات أو ثغرات محتملة فيها.

أما "الاستجواب التكميلي" فهي مرحلة تتيح لفريق الدفاع توجيه أسئلة إليه لتوضيح بعض إجاباته السابقة ومعالجة نقاط قد تكون أضرت بموقفه القانوني خلال استجواب النيابة.

وإلى جانب قضايا الفساد، يواجه نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.