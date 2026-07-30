قال إن الخيارات هي التفاوض على اتفاق أوسع ومواصلة حصار مضيق هرمز واتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية وادعى أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي باستئناف الهجوم على طهران

نتنياهو: بحثت مع ترامب 3 خيارات للتعامل مع إيران قال إن الخيارات هي التفاوض على اتفاق أوسع ومواصلة حصار مضيق هرمز واتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية وادعى أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي باستئناف الهجوم على طهران

القدس/ الأناضول

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران، وبحث معه ثلاثة خيارات للتعامل معها.



جاء ذلك في مقابلة أجراها نتنياهو مع شبكة "أي بي سي نيوز" (ABC News) الأمريكية، مساء الأربعاء، خلال زيارة لواشنطن يختتمها الخميس.

ونفى نتنياهو محاولته إقناع ترامب باستئناف الهجمات على إيران، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض الثلاثاء، قائلًا: "هذه صورة كاريكاتورية (...) هذا غير صحيح".

وصباح الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استئناف الهجوم على إيران، عبر شن عشرات الغارات على ما قالت إنها مواقع للحرس الثوري الإيراني، ردًا على محاولة طهران مهاجمة قوات أمريكية.

وأضاف نتنياهو: "بحثت مع الرئيس ترامب، الثلاثاء، خيارات مختلفة لحل النزاع مع إيران".

وأوضح أن هذه الخيارات هي: "التفاوض على اتفاق أوسع مع المسؤولين الإيرانيين، ومواصلة حصار مضيق هرمز الحيوي، واتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية".

وفي عام 2018، انسحب ترامب من اتفاق سابق بشأن البرنامج النووي الإيراني وقعته طهران عام 2015 مع ألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا).

وآنذاك، اعتبر ترامب أن الاتفاق غير كاف لكبح طموحات إيران، التي نص الاتفاق على تقييد برنامجها النووي لمنعها من إنتاج أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات دولية عنها.

وتابع نتنياهو: "حللنا الاحتمالات الثلاثة (...) والقرار قراره"، في إشارة إلى ترامب.

يتبع///