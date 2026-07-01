الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القمة ستركز على تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات على أرض الواقع

ناتو: الحلفاء سيتعهدون في أنقرة بدعم أمني طويل الأمد لأوكرانيا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القمة ستركز على تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات على أرض الواقع

إسطنبول/ الأناضول



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، إن الدول الحلفاء سيتعهدون خلال قمة أنقرة المرتقبة بتقديم مساعدة أمنية "مستدامة ومتوقعة وطويلة الأمد" إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده روته، الأربعاء، في برلين مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وأضاف روته أن القمة ستركز على تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات على أرض الواقع، وتعزيز الصناعات الدفاعية بشكل كبير في عموم دول الحلف.

ومضى قائلا: رسالة الناتو إلى شركات الصناعات الدفاعية في عموم الحلف واضحة: كونوا مستعدين، أسرعوا، اعملوا معا، افتحوا خطوط إنتاج جديدة، وسّعوا سلاسل التوريد، وسلّموا بسرعة ما نحتاجه من أجل أمننا.

وفي سياق آخر، شدد روته على ضرورة "استمرار الضغط" على روسيا، مردفا: حتى لو انتهت حرب روسيا على أوكرانيا، فستظل موسكو تهديدا طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي.

وأكد روته أن الولايات المتحدة "لا غنى عنها" للدفاع عن أوكرانيا.

ولفت إلى استمرار تدفق الأسلحة والمعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، بتمويل من كندا ودول أوروبية، واصفا هذا النظام بأنه "عادل".

وفي شأن الأمن العالمي، قال روته إن البيئة الأمنية العالمية "معقدة وغير مستقرة".

وتابع: "انظروا كيف حاولت إيران أخذ الاقتصاد العالمي رهينة عبر إغلاق مضيق هرمز. أرحب بالتزامات الحلفاء بضمان حرية المرور من المضيق".

هذا ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة "ناتو" يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.

