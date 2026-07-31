-جمعية الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت ميدانيا مع 11 إصابة خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية الجنيد

نابلس.. الجيش يصيب 11 فلسطينيا ومستوطنون يحرقون أراضٍ ويخربون مقبرة -جمعية الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت ميدانيا مع 11 إصابة خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية الجنيد

نابلس/ قيس أبو سمرة - خالد يوسف/ الأناضول

مصادر محلية للأناضول: مستوطنون أضرموا النار في أراض زراعية ببلدة بورين ما أدى لاحتراق أشجار زيتون وعرقلوا وصول الدفاع المدني

مراسل الأناضول أفاد باقتحام مستوطنين منطقتي عين المزراب في قرية تل، والعامرية ومحيطها غربي مدينة نابلس صباحا

الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا بتخريب مستوطنين مقبرة في منطقة نابلس





أصاب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 11 فلسطينيا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في بلدة بورين وخربوا مقبرة في المحافظة.

وفي أحدث التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغا يقضي بقيام عدد من الإسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة (محافظة) نابلس، دون ذكر اسم المقبرة.

وقال الجيش في بيان إنه أجلى الإسرائيليين من المنطقة، عقب تلقيه بلاغا يفيد بتخريبهم مقبرة هناك.

كما أشار البيان إلى أن عددا من المستوطنين اقتحموا ضواحي مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات حيث التصدى الفلسطينيون لهم برشقهم بالحجارة فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار.

وأفاد بأن القوات اعتقلت أيضا عددا من الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة.

وجنوبي نابلس، قالت مصادر محلية للأناضول إن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في بلدة بورين، وأضرموا النار فيها، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.

وأضافت المصادر أن المستوطنين عرقلوا وصول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إلى المنطقة، ما حال دون إخماد الحريق في حينه.

وجنوب غربي المدينة، أصاب الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص و10 آخرون بالاختناق، خلال مواجهات في قرية الجنيّد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 11 إصابة خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية الجنيد.

وذكرت أن من بين المصابين شابا أصيب بالرصاص في البطن، إضافة إلى 10 آخرين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم 4 أطفال.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن المواجهات اندلعت عقب تأمين الجيش الإسرائيلي مسيرة للمستوطنين في قرى الجنيّد وصرة وتل في نابلس.

وأضافت أن الجيش أطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين احتجوا على اقتحام المستوطنين، ما أدى إلى وقوع حالات الاختناق.

وصباح الجمعة، أفاد مراسل الأناضول بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقتي عين المزراب في قرية تل، والعامرية ومحيطها غربي مدينة نابلس، بحماية الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المستوطنين غادروا المنطقتين بعد أقل من نصف ساعة من الاقتحام، فيما جاءت تحركاتهم استجابة لدعوة أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لتنظيم مسيرة في قرية تل.

وجاءت هذه التطورات غداة تحويل الجيش الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامه بلدة تل.

والأسبوع الماضي، تعرضت البلدة لهجوم نفذه مستوطنون، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، إلى جانب مقتل إسرائيليين اثنين وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية كذلك تصاعدا في عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، يتخللها قتل واعتقال فلسطينيين وتدمير وإخلاء منازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.