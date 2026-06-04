ألكسندر نوفاك قال إن إنتاج النفط في بلاده انخفض بسبب خضوع عدد من المصافي للصيانة، محذرا من نقص فعلي في الإمدادات دوليا

نائب رئيس الوزراء الروسي: أزمة سوق النفط العالمية غير مسبوقة ألكسندر نوفاك قال إن إنتاج النفط في بلاده انخفض بسبب خضوع عدد من المصافي للصيانة، محذرا من نقص فعلي في الإمدادات دوليا

الرباط / الأناضول

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، أن أزمة سوق النفط العالمية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران "غير مسبوقة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نوفاك للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، المنعقد بين 3 و6 يونيو/ حزيران الجاري، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وقال نوفاك إن "الأزمة الحالية في سوق النفط العالمية غير مسبوقة، ولم تشهد مثيلا لها حتى في القرن الماضي".

ولكنه استدرك بأن الوضع في سوق الوقود المحلية داخل روسيا "لا يزال مستقرا".

وتابع: "لم تشعر السوق العالمية بعد بشكل كامل بآثار أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، نظرا لاعتمادها على احتياطيات الوقود".

وحذر نوفاك من حدوث نقص فعلي في النفط هذا العام إذا استمرت أزمة الشرق الأوسط، خاصة في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط في دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن إنتاج النفط في بلاده انخفض بسبب خضوع عدد من مصافي النفط الروسية للصيانة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.