جي دي فانس صرح بأن واشنطن منفتحة على تطوير علاقاتها مع إيران إذا أبدت الأخيرة رغبة مماثلة...

نائب ترامب يدعي امتلاك بلاده "جميع أوراق القوة" في المفاوضات مع إيران جي دي فانس صرح بأن واشنطن منفتحة على تطوير علاقاتها مع إيران إذا أبدت الأخيرة رغبة مماثلة...

واشنطن / الأناضول

ادعى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن بلاده تمتلك "جميع أوراق القوة" في المفاوضات الجارية مع إيران.

وأعرب فانس في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الاثنين، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ناجح بين الجانبين.

وأضاف أن أفضل نتيجة للمفاوضات هي التي تخدم مصالح الشعب الأمريكي، زاعما أن واشنطن في موقع قوي خلال المحادثات.

واعتبر فانس أن الولايات المتحدة ليست مضطرة إلى تقديم أي تنازلات إذا لم تقدم طهران التزامات طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي.

وقال فانس إن واشنطن منفتحة على تطوير علاقاتها مع إيران إذا أبدت الأخيرة رغبة مماثلة.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.