نائب ترامب يدعي "الاقتراب جدا" من التوصل إلى اتفاق مع إيران مع وجود بعض الخلافات القائمة بشأن البرنامج النووي

أنقرة / الأناضول

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن البرنامج النووي في المفاوضات الجارية مع إيران، مدعيا أن الطرفين "قريبان جدا" من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أنه جرى خلال المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن تبادل وجهات النظر بشأن عدة قضايا، من بينها القدرات النووية لإيران.

وأشار إلى أن هناك مسائل عالقة بخصوص الملف النووي، مثل مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها.

وأفاد بأن الإيرانيين يتفاوضون "بحسن نية"، مدعيا إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات.

فانس أعرب كذلك عن أمله تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات مع إيران، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصل الرئيس دونالد ترامب إلى مرحلة الموافقة على الاتفاق، إلا أن ذلك لم يتضح بعد بشكل كامل.

ورفض نائب ترامب الرد بشكل مباشر على أسئلة صحفية بشأن ما إذا كان سيتم إخراج مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل، وأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

ويمثل الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران، إذا تطالب الولايات المتحدة بتدمير اليورانيوم الإيراني بالكامل وتدعي أنه تهديد لها ولإسرائيل ولدول المنطقة، فيما تقول إيران إن هذا الملف حق سيادي ويستخدم "لأغراض مدنية".

وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق "قريبا" بين طهران وواشنطن، قال فانس إن البلدين يقتربان "من نقطة يمكننا فيها طرح هذه القضايا على الطاولة وحلها، لكننا بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم".

واختتم بالقول: لا يمكنني ضمان تحقيق ذلك، لكنني متفائل جدا في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.