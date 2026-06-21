نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يريد فتح صفحة جديدة مع إيران جي دي فانس أدلى بتصريحات قبيل اجتماع رباعي في سويسرا ضم الولايات المتحدة وباكستان وقطر وإيران

أنقرة/ الأناضول

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يريد فتح صفحة جديدة مع إيران

تصريحات فانس جاءت قبيل اجتماع رباعي في سويسرا ضم الولايات المتحدة وباكستان وقطر وإيران، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لمراسل الأناضول.

وأضاف فانس، أن المباحثات مع إيران شهدت "تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية".

وادعى أن إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء البرنامج النووي الإيراني قد تحققا بالفعل.

وذكر فانس، أن ترامب، يريد فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الشعب الإيراني، عبر توجيه رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لإحداث تحول جذري في العلاقات إذا تخلت القيادة الإيرانية عن سياسات زعزعة الاستقرار الإقليمي وأهداف امتلاك السلاح النووي على المدى البعيد.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس الأمريكي على ما وصفه بـ"القيادة الحكيمة والديناميكية" التي أسهمت في عقد هذا الاجتماع.

وأعرب شريف، عن ثقته بأن المناقشات الجارية ستفضي إلى نتائج مثمرة.

بدوره، شدد رئيس الوزراء القطري، على أن الاتفاق يحمل أهمية كبيرة ليس فقط لأمن المنطقة، بل أيضا للأمن العالمي والاقتصاد الدولي.

وفي وقت سابق من الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهِّد لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.