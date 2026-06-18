أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، أن عدد الطلاب الأجانب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات التركية تجاوز 362 ألف طالب.

نائب أردوغان: 362 ألف طالب أجنبي يدرسون في الجامعات التركية أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، أن عدد الطلاب الأجانب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات التركية تجاوز 362 ألف طالب.

أنقرة/ الأناضول

نائب الرئيس التركي جودت يلماز:

- يوجد في تركيا حاليا 208 جامعات، منها 129 جامعة حكومية و79 جامعة وقفية

- أسرة خريجي تركيا تضم ما يقرب من 160 ألف خريج حول العالم

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، أن عدد الطلاب الأجانب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات التركية تجاوز 362 ألف طالب.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تخرج الطلاب الدوليين الخامس عشر الذي نظمته رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

وقال يلماز إن تركيا طورت خلال السنوات الأخيرة منظومة التعليم العالي بشكل كبير.

وأشار إلى أن البلاد تضم حاليا 208 جامعات، منها 129 جامعة حكومية و79 جامعة وقفية، يدرس فيها نحو 7 ملايين طالب، فيما بلغ عدد الأكاديميين 187 ألفا.

وأضاف أن التطور الذي شهدته الجامعات التركية انعكس على مكانة البلاد الدولية في مجال التعليم العالي.

وأوضح أن تركيا تنفذ مشاريع بحثية مشتركة وبرامج شهادات مزدوجة وتبادلا أكاديميا مع جامعات ومؤسسات تعليمية في مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن تركيا عززت تعاونها الأكاديمي مع جامعات في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أسهم في زيادة الإقبال على الجامعات التركية من قبل الطلبة الدوليين.

وأكد أن الطلاب القادمين من مختلف دول العالم يضيفون قيمة كبيرة للمجتمع التركي من خلال نقل خبراتهم وثقافاتهم، كما يكتسبون خلال فترة دراستهم معرفة باللغة والثقافة التركيتين ويؤسسون علاقات طويلة الأمد مع تركيا.

وأوضح أن الحكومة التركية لا تكتفي بتوفير فرص التعليم فحسب، بل تعمل أيضا على دعم الطلاب الدوليين عبر تسهيلات متنوعة تشمل حق الإقامة وإمكانية العمل، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالحياة المهنية.

وأضاف أن أسرة خريجي تركيا التي تضم اليوم ما يقرب من 160 ألف خريج حول العالم تمثل إحدى أهم ثمار الدبلوماسية التعليمية التركية.

كما لفت يلماز إلى أن تركيا تواصل تحديث برامجها الأكاديمية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى افتتاح أكثر من 100 برنامج جامعي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات خلال العامين الأخيرين.

وأكد أن بلاده تؤمن بأن التبادل الأكاديمي والثقافي بين الشعوب يسهم في تعزيز الحوار والتفاهم، فضلا عن دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الدول.

- فظائع غزة

وتطرق يلماز إلى الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن ما حدث في غزة أظهر أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بالمعرفة النظرية والتكنولوجيا وحده.

وقال إن "من ارتكبوا هذه الفظائع في غزة هم أناس متعلمون تعليما جيدا ومجتمعات متقدمة تقنيا، ومع ذلك، ارتكبوا واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية، وهي جريمة الإبادة الجماعية".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.



وتابع نائب الرئيس التركي: "هذا يعني أن المعرفة والتكنولوجيا وحدهما لا تكفيان، كما أن التعليم المجرد لا يكفي، يجب أن نقرن ذلك بالأخلاق والعدالة والرحمة وسيادة القانون".

وأكد أن "القوة المجردة من الشرعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأن أي ظلم مهما طال أمده لن يدوم".