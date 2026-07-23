نائبة فيدان تشارك في اجتماع للشراكة القطاعية بين الآسيان وتركيا

أنقرة/ الأناضول

شاركت نائبة وزير الخارجية التركي بريس أكينجي، في الاجتماع الثلاثي الثامن للشراكة القطاعية للحوار بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتركيا، الذي استضافته العاصمة الفلبينية مانيلا بصفتها الرئيس الدوري للرابطة.

وفي بيان عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ذكرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن أكينجي، شاركت في الاجتماع، كما أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشه.

وأضافت الوزارة أن لقاءات أكينجي، شملت وزيرة خارجية الفلبين ماريا تيريزا لازارو، ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، والأمين العام للآسيان كاو كيم هورن.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا قُبلت شريكا في الحوار لدى الآسيان.

وأوضح فيدان، أن حصول تركيا على صفة شريك الحوار لدى الآسيان، سيُسهم في تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بينها وبين دول الرابطة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 مليون نسمة ويزيد حجم اقتصادها على 4 تريليونات دولار.

وتأسست الآسيان، كمنظمة اقتصادية في 8 أغسطس/ آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول هي: تايلاند، إندونيسيا، الفلبين، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، كمبوديا، ميانمار، فيتنام ولاوس.

