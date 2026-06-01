نائبة أمين عام الناتو: قمة أنقرة ستركز على تحويل التعهدات إلى أفعال نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي رادميلا شيكيرينسكا:

بروكسل/الأناضول

السلوك الروسي المتهور يشكل خطرا على الجميع، والهجمات الروسية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر أيضا على أمن الحلف

روسيا تخصص 40 بالمئة من ميزانيتها للدفاع، الدولة التي تهتم بالسلام لا تفعل ذلك

قالت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رادميلا شيكيرينسكا، إن التوقع الأساسي من قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز القادم هو تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية.

جاء ذلك في تصريحات لشيكيرينسكا خلال دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأكدت لشيكيرينسكا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا عقب حادثة سقوط طائرة مسيّرة على أراضيها، مشيرة إلى أن الحلفاء يدركون جيدًا ما يمكن لروسيا أن تفعله، و"مدى التهور" الذي وصلت إليه تصرفاتها.

وأضافت أن السلوك الروسي المتهور يشكل خطرا على الجميع، وأن الهجمات الروسية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر أيضا على أمن الحلف.

وشدد شيكيرينسكا على ضرورة بقاء الحلف يقظا تجاه روسيا قائلة: "ولا سيما في وقت نعلم فيه أن التهديد الذي تشكله روسيا على حلفنا لن يختفي حتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا".

وأضافت: "روسيا تخصص 40 بالمئة من ميزانيتها للدفاع. الدولة التي تهتم بالسلام لا تفعل ذلك"

وشددت على أن التوقعات والرسالة المتعلقة بقمة أنقرة واضحة، قائلة: "يجب علينا الآن تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية".

وأردفت أن قمة أنقرة ستركز على تحويل الموارد المالية إلى قدرات قتالية جاهزة للحرب، وتوسيع الصناعات الدفاعية بشكل كبير، ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا.

وذكرت لشيكيرينسكا أن تركيز القمة سيكون بالكامل على تحقيق نتائج ملموسة.