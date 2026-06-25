جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته

ميلوني: يجب تعزيز المكوّن الأوروبي داخل حلف الناتو جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته

روما/ الأناضول

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأربعاء، إنه يجب على أوروبا المضي بحزم نحو تشكيل مكوّن أوروبي أقوى وأكثر متانة داخل حلف الناتو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب اجتماع ضم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة افتراضية عن بُعد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وقالت ميلوني: "ينبغي لأوروبا أن تتحمل مسؤولياتها في مجالي الدفاع والأمن، وأن تتقدم بحزم نحو بناء مكوّن أوروبي أكثر صلابة وقوة داخل الناتو".

وأكدت ضرورة إدارة هذا المسار بطريقة تكاملية مع الجانب الأمريكي.

ولفتت ميلوني، إلى أن الملف الأوكراني كان من أبرز الملفات التي بحثها اجتماع اليوم (الأربعاء).

وأكدت استمرار دعم الدول الخمس لأوكرانيا حتى تحقيق سلام عادل ودائم.

وحول الشرق الأوسط، اعتبرت ميلوني، أن التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران يمثل إشارة إيجابية للجميع.



وأشارت إلى إدراكهم هشاشة الوضع وضرورة بذل الجهود للمساهمة في ترسيخ الاستقرار.

وأكدت ميلوني، أن الملف النووي والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات البحرية الدولية، بما فيها حرية الملاحة، تحظى بأهمية مركزية.

وشددت على أن مضيق هرمز يمثل أولوية استراتيجية للجميع، معربة عن استعداد بلادها للمساعدة في هذا الشأن.