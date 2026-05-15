المستشار الألماني رأى أن الولايات المتحدة تشهد تغيرا في المناخ الاجتماعي..

ميرتس ينصح الألمان بالتفكير قبل التوجه للدراسة أو للعمل بالولايات المتحدة المستشار الألماني رأى أن الولايات المتحدة تشهد تغيرا في المناخ الاجتماعي..

برلين/ الأناضول

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، الشباب في بلاده إلى "التفكير مرتين" قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للدراسة أو للعمل، معتبرا أن ألمانيا توفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

وقال ميرتس، خلال مشاركته بفعالية "اليوم الكاثوليكي الـ104" بمدينة فورتسبورغ: "لا أنصح أبنائي بالذهاب إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة أو العمل".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد تغيرا في المناخ الاجتماعي، مضيفا: "حتى الأشخاص الأكثر تعليما في الولايات المتحدة يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف".

وفي هذا السياق، أوصى ميرتس الشباب بالتفكير جيدا قبل اتخاذ قرار الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة.

وأكد المستشار الألماني أن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا ما يزال يعد بمستقبل قوي.

وأضاف: "لدي قناعة راسخة بأن هناك عددا قليلا جدا من الدول التي توفر فرصا هائلة للشباب مثل ألمانيا".

وتشهد العلاقات الألمانية الأمريكية توترا علنيا إثر خلافات ظهرت أواخر أبريل/ نيسان الماضي بشأن السياسات التجارية وملفات الدفاع، لاسيما بعد رفض برلين المشاركة في الحرب على إيران، وانتقاد ميرتس لسياسات واشنطن بهذا الخصوص.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية في مطلع مايو/ أيار الحالي سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا وتجميد نشر صواريخ استراتيجية.

كما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على الواردات الأوروبية، مما دفع ألمانيا لمطالبة أوروبا بتسريع تحقيق استقلالها الدفاعي والاقتصادي.

