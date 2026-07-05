مونديال 2026.. فلسطين حاضرة في المدرجات والساحات

نيويورك / فاتح أرل / الأناضول

تحوّلت بطولة كأس العالم 2026 إلى منصة واسعة للتضامن مع الفلسطينيين، مع مواصلة مشجعين من دول عربية وأوروبية وأمريكية رفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب والساحات العامة، وتنظيم فعاليات احتجاجية منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء إهداء مدرب المنتخب المصري حسام حسن، تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 للشعب الفلسطيني، الجمعة، ليضاف إلى سلسلة من مواقف التضامن التي برزت طوال البطولة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الرياضية العالمية المطالبة بـ"إشهار البطاقة الحمراء لإسرائيل" واستبعادها من المنافسات.

** تضامن داخل الملاعب

- تركيا

وخلال المباراة التي فاز فيها المنتخب التركي على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، رفع أحد المشجعين الأتراك العلم الفلسطيني في المدرجات خلف المرمى، وظل العلم حاضرا طوال المباراة، كما ظهر المشجع أكثر من مرة على الشاشات العملاقة داخل الملعب.

- ألمانيا

وفي مواجهة ألمانيا وباراغواي ضمن دور الـ32، حضرت عائلة إلى الملعب رافعة الأعلام الفلسطينية.

وقال أحد المشجعين الفلسطينيين، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، للأناضول: "نحن فلسطينيون أمريكيون، ونحتفل بفلسطين طوال بطولة كأس العالم... لن يستطيع أحد إسكاتنا، الحرية لفلسطين".

- قطر

وفي المباراة التي جمعت البوسنة والهرسك وقطر، ظهر مشجع قطري مرتديا الكوفية الفلسطينية ورافعا العلم الفلسطيني في المدرجات، تعبيرا عن دعمه للفلسطينيين خلال البطولة.

- فرنسا

كما شهدت مباراة فرنسا والسنغال، التي انتهت بفوز فرنسا 3-1، قيام مشجعين فرنسيين برفع العلم الفلسطيني داخل الملعب قبل انطلاق المباراة.

- البرازيل

وفي مباراة البرازيل واليابان ضمن دور الـ32، رفع أحد المشجعين البرازيليين العلم الفلسطيني أثناء المسيرة الجماهيرية المتجهة إلى الملعب.

**الجماهير المغربية.. دعم لافت في المدرجات والشوارع

وأظهر المشجعون المغاربة حضورا لافتا في التعبير عن دعمهم لفلسطين، سواء داخل الملاعب أو في الشوارع المحيطة بها.

وقبل مباراة المغرب والبرازيل، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، تجمع مشجعون مغاربة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بمدينة نيويورك، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لفلسطين.

كما رفعوا العلم الفلسطيني مجددا داخل مدرجات ملعب نيوجيرسي أثناء المباراة.

وواصل المشجعون المغاربة التعبير عن دعمهم لفلسطين خلال مباراة منتخبهم أمام هولندا في دور الـ32، رغم محاولة أحد الحاضرين في المدرجات العلوية استفزازهم برفع العلم الإسرائيلي، ليواصل الجمهور المغربي رفع الأعلام الفلسطينية والهتاف دعما للقضية الفلسطينية.

**رسائل إنسانية من المدرجات

- البوسنة

وفي مدينة لوس أنجلوس، شهدت المباراة بين البوسنة والهرسك وسويسرا حضورا قويا للعلم الفلسطيني في المدرجات.

ورفع المشجعون البوسنيون لافتة كتب عليها: "من سراييفو… دعما لفلسطين"، في رسالة استحضرت تجربة البوسنيين الذين تعرضوا سابقا للإبادة الجماعية خلال حرب البلقان، وأكدت تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون مأساة مشابهة.

- مصر وإيران

وفي محيط ملعب سياتل، الذي استضاف مباراة مصر وإيران، ظهرت امرأة ترتدي زي تمثال الحرية وتحمل علمي فلسطين ولبنان، مطالبة بالحرية للبلدين.

كما شهدت مدرجات المباراة نفسها رفع عدد من الأعلام الفلسطينية.

**فلسطين وإسرائيل خارج البطولة

ورغم الحضور القوي للقضية الفلسطينية في المدرجات والساحات العامة، فإن منتخبي فلسطين وإسرائيل غابا عن نهائيات كأس العالم 2026 بعد فشلهما في اجتياز التصفيات المؤهلة.

وكان المنتخب الفلسطيني قد خاض التصفيات الآسيوية وسط ظروف صعبة، إذ اضطر إلى خوض عدد من مبارياته البيتية على ملاعب محايدة بسبب الأوضاع الأمنية.

أما إسرائيل، التي تواجه ضغوطا دولية متزايدة للمطالبة باستبعادها من المنافسات الرياضية، فلم تتمكن بدورها من تجاوز التصفيات المؤهلة للبطولة.

**تصاعد دعوات عزل إسرائيل رياضيا

وتزامنت مظاهر التضامن الجماهيري في المونديال، مع اتساع حملة "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، التي تدعو إلى استبعادها من البطولات الرياضية الدولية على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وكان مشجعو نادي سلتيك الاسكتلندي أطلقوا، في فبراير/شباط 2025، حملة واسعة تحت شعار "أشهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، للمطالبة بطردها من المنافسات الرياضية الدولية عقابا على إبادتها الفلسطينيين في غزة.

وتشير معطيات متداولة إلى أن الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عامين أسفرت عن مقتل أكثر من 800 رياضي فلسطيني، غالبيتهم من لاعبي كرة القدم، إلى جانب تدمير ما يقارب 300 منشأة رياضية داخل القطاع.

**التضامن تجاوز الحدود

ولم يقتصر حضور العلم الفلسطيني خلال البطولة على جماهير الدول العربية، بل امتد إلى مشجعين من دول أوروبية وأمريكية وآسيوية، في مشهد عكس اتساع رقعة التضامن الشعبي مع الفلسطينيين داخل أكبر حدث كروي في العالم.

وبرزت جماهير من تركيا والبوسنة والهرسك وإسبانيا واسكتلندا، إلى جانب مشجعين من فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، في رفع الأعلام الفلسطينية أو المشاركة في فعاليات داعمة لغزة داخل الملاعب وخارجها.

وعكس هذا الحضور، انتقال التضامن مع فلسطين من ساحات الاحتجاج التقليدية إلى الفعاليات الرياضية العالمية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لعزل إسرائيل رياضيا على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة.