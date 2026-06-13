في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026

مونديال 2026.. حكم نهائي مونديال قطر 2022 يدير مباراة الجزائر والأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، للحكم البولندي سيمون مارسينياك، إدارة مباراة الجزائر والأرجنتين المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويعد مارسينياك، الذي يعاونه مواطناه توماش ليستكيفيتش وآدم كوبسيك ومعهما النيوزيلندي كامبل-كيرك كاوانا-وو الحكم الرابع، شخصية معروفة لدى مشجعي الفريقين، ولا سيما المشجعين الجزائريين.

وتعد هذه إحدى أولى المباريات الكبرى في كأس العالم 2026، بعد مباراتي البرازيل والمغرب، الأحد، وفرنسا والسنغال، الثلاثاء.



حيث ستقام مباراة الجزائر والأرجنتين الأربعاء على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (الخميس 2:00 تغ)، وستقام على ملعب "آروهيد" في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة.

وسبق لسيمون مارسينياك (45 عاما) أن أدار نهائي كأس العالم الأخير في قطر عام 2022، عندما فازت الأرجنتين باللقب بركلات الترجيح على فرنسا 4-2، ولم يحظ أداؤه كحكم بإشادة الجميع، إذ رأى البعض أنه كان متساهلا جدا مع لاعبي "الألبيسيليستي".

أما الجزائريون، فلا يحملون ذكريات طيبة عن الحكم البولندي الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس العرب 2021 بين منتخبي الجزائر وقطر التي فاز فيها "الخضر" 2-1، بعدما أعلن الحكم الرابع عن 9 دقائق وقتا بدل ضائع استغلها العنابي لتعديل النتيجة (1-1)، لكن الحكم البولندي مدده إلى 19 دقيقة ما أتاح للجزائريين تسجيل هدف التأهل للنهائي.

وباعتبارها حاملة اللقب، تبدو الأرجنتين بشكل منطقي المرشحة الأوفر حظا لتصدر مجموعتها، لكن التأهل ليس مضمونا على الإطلاق في مجموعة قد تحمل بعض المفاجآت مع الجزائر، وكذلك النمسا والأردن.

وتبدو المباراة ضد منتخب الأرجنتين أكثر سخونة بعد تصريح الجزائري إبراهيم مازا، الذي أشعل وسائل الإعلام الأرجنتينية عندما قال: "علينا أن نقدم أداء جيدا في كأس العالم، وستكون المباراة الأولى ضد الأرجنتين في غاية الأهمية".

وتابع: "إنهم يستفزوننا كثيرا، لكن علينا أن نحافظ على هدوئنا، ونبذل قصارى جهدنا، ونلعب بذكاء، ونرى ما سيحدث". ثم اختتم حديثه بابتسامة: "سنهزم ميسي، إن شاء الله".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.