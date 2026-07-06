مونديال 2026.. النرويج تفجر مفاجأة وتطيح بالبرازيل من ثمن النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل المهاجم المتألق إيرلينغ هالاند هدفين ليقود منتخب النرويج لتحقيق المفاجأة بالفوز على البرازيل 2-1، الأحد، على ملعب "نيويورك/ نيوجيرسي ستاديوم"، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

بهذه النتيجة، ضرب المنتخب النرويجي موعدا في ربع النهائي يوم 12 يوليو/تموز المقبل مع الفائز من مباراة المكسيك وإنجلترا المقرر إقامتها الاثنين على ملعب "مكسيكو سيتي ستاديوم".

في المقابل، تواصلت عقدة التفوق الأوروبية بالنسبة لمنتخب البرازيل، صاحب الخمس ألقاب في البطولة، خلال الأدوار الإقصائية بالخسارة للمرة السابعة تواليا أمام إحدى منتخبات القارة العجوز في المونديال وتحديدا منذ نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

كادت النرويج أن تحقق بداية مثالية عندما سجل باتريك بيرغ هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد هجمة منظمة، لكن تم إلغاء الهدف سريعا بداعي التسلل على ألكسندر سورلوث.

واحتسب الحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفتح ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي في الدقيقة العاشرة بعد تعرض ماتيوس كونيا للعرقلة من المدافع النرويجي كريستوفر أجير، نفذها برونو غيماريش لكن الحارس أورغان نيلاند تصدى لها ببراعة.

شهدت الدقائق التالية هجمات متبادلة من الفريقين وخطورة من جانب المنتخب البرازيلي وسط تألق من الحارس النرويجي الذي تصدى لأكثر من هجمة خطيرة للتسجيل، لينجح في الخروج بشباك نظيفة مع نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي محاولاته الهجومية وكان قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 59 عندما مرر فينيسيوس جونيور كرة بينية إلى أندريك، الذي انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن.

أظهر المنتخب النرويجي خطورة حقيقية في الدقائق التالية على مرمى الحارس أليسون بيكر، ولاحت للاعبيه أكثر من فرصة للتسجيل حتى نجح إيرلينغ هالاند في هز الشباك بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 79 برأسية من تمريرة عرضية من أندرياس شيلدروب.

وتألق الحارس النرويجي من جديد بتصد رائع لكرة مباغتة في الدقيقة 86 بعد محاولة كريستوفر أجير لإبعاد الكرة من أمام إندريك، لكن نیلاند تراجع بسرعة ليبعدها إلى ركنية.

وحسم إيرلينغ هالاند نتيجة الفوز للنرويج في الدقيقة 1+90 بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من شيلديروب قبل أن يقلص نيمار الفارق في الدقيقة 10+90.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.